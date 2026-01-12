RECIBÍ EL NEWSLETTER
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

San José: hombre agredió a su expareja y el hijo de esta con un machete; fue detenido

Las víctimas tienen 50 y 31 años. Fueron trasladadas a un centro asistencial y luego dadas de alta.

Jefatura de Policía de San José. Foto: archivo-

Un hombre agredió a su expareja y al hijo de esta con un machete. El hecho ocurrió en San José, en el barrio Exposición, este domingo.

De acuerdo al parte policial al que accedió Subrayado, un hombre de 31 años llamó al 911 por agresiones de su expadrastro a él y a su madre, de 50 años.

Al llegar los efectivos al lugar, constataron a las tres personas en la vía pública, y a dios “visiblemente lesionadas”. Denunciaron allí que la expareja de la mujer los había agredido con un machete tras una discusión.

Las víctimas fueron asistidas y dadas de alta, mientras que el agresor, de 50 años, fue detenido y está a disposición de la Justicia.

