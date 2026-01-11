RECIBÍ EL NEWSLETTER
Acumulados de lluvia caída el sábado: la máxima nacional fue en El Pinar con 105 milímetros

El Instituto Uruguayo de Meteorología actualizó el boletín pluviométrico sobre los acumulados de las últimas 24 horas. El departamento de Canelones registró la máxima mientras que en Young (Río Negro) fue donde menos llovió, 04 mm.

El Pinar en Canelones fue donde se registró el máximo acumulado de precipitaciones de las últimas 24 horas, según indicó Meteorología.

La segunda localidad con más lluvias fue Santa Lucía (Canelones) con 96 mm, seguido del Aeropuerto de Melilla (Montevideo) con 75,7 mm.

En tercer lugar se ubicó la localidad de Mendoza (Florida) con 65 mm, cuarto Laguna del Sauce (Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo) con 58.5 mm.

Casi la mitad del país se encuentra en condiciones hidrológicas entre bajo y por debajo de lo normal

En San José se registraron 35,2 mm, en Cufré (Colonia) se registraron 28 mm, en Guaviyú de Arapey (Salto) 20 mm, en la ciudad de Velázquez (Rocha) 16.5 mm y en Sarandí Grande 7 mm.

Los valores menores se contabilizaron en Young con 0,4 mm, Rivera 0,8 mm y Treinta y Tres 1,9 mm.

