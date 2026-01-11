Dos vuelcos en la misma ruta, a pocos kilómetros y minutos de diferencia, dejaron a dos mujeres y un niño politraumatizados

Dos vuelcos con pocos minutos de diferencia y a escasos kilómetros se registraron en las últimas horas en el departamento de Salto ; uno de ellos involucró a camión de El Correo.

El primero de los siniestros se registró en el kilómetro 524 de la ruta 3, a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de Salto. Un camión de El Correo Uruguayo que circulaba con dos ocupantes despistó y volcó al costado de la ruta.

Los dos funcionarios pudieron salir ilesos, pero el pesado vehículo quedó con múltiples desperfectos y tuvo que ser guinchado.

Unos 50 minutos después, en el kilómetro 530 de la misma carretera, unos 6 kilómetros al norte de donde se había registrado este siniestro, se produjo otro vuelco.

En este caso fue una camioneta marca Toyota Hilux, cuyo conductor circulaba de norte a sur y, por causas que la Policía Caminera trata de establecer, perdió el dominio del vehículo, despistando hacia la banquina este. Luego volcó quedó en posición normal.

En la camioneta viajaban tres ocupantes, dos mujeres y un niño, los cuales fueron asistidos por el personal médico. Fueron diagnosticados con “politraumatismos leves” y trasladados a un centro asistencial de la capital departamental.