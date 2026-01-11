CTI y policlínico del Hospital Maciel inundados: estas son las imágenes

El centro de cuidados intensivos y el policlínico del Hospital Maciel se encuentran inundados.

Información a la que accedió Subrayado indica que en la puerta de emergencias se filtra el agua y se llueve. En una las imágenes se aprecia el agua en una sala de espera y en otra cayendo del techo.

Un equipo de Subrayado llegó al lugar y encontró a familiares manifestando su preocupación por lo sucedido. Comentaron que el problema se originó en el segundo piso, específicamente en el sector del CTI, desde donde el agua bajó al primer piso y terminó alcanzando el área del policlínico.

Según señalaron, esta situación generó preocupación también en funcionarios del hospital. Algunos pacientes internados debieron ser trasladados de sala como medida de precaución.

Fuentes de la Dirección del hospital explicaron a Subrayado que se hizo un cambio en la instalación eléctrica y cuando se levantó la energía se rompió una llave de paso, en principio por la presión del equipo de refrigeración.

Personal de Bomberos trabajó en el lugar para chequear las instalaciones y para evitar consecuencias por el desborde de agua.

Se pudieron constatar daños menores como por ejemplo, en los techos livianos.