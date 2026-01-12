Diputado nacionalista presentó pedido de informes a Mides e INAU tras muerte de niño de 10 años en una clínica

El legislador pretende saber desde cuándo el niño estaba internado en esa institución, cuál era el diagnóstico médico y/o psiquiátrico, y qué seguimiento, tratamientos y cuidados recibía. Así, como las explicaciones de las circunstancias en las que ocurrió su muerte mientras dormía, cuándo fue advertido el hecho y las acciones tomadas por el personal a cargo.

Jisdonian se pregunta también sobre las condiciones de alojamiento, cuidado y supervisión del niño al momento del fallecimiento, en relación al dispositivo en el que se encontraba, el régimen de atención y la cantidad y el rol de los funcionarios responsables en el turno.

También, el nacionalista consulta a las autoridades con respecto a los procedimientos, protocolos o lineamientos de salud para niños, niñas y adolescentes internados en clínicas o instituciones médicas bajo la tutela del INAU, sobre controles médicos periódicos, evaluaciones del estado general de salud y procedimientos establecidos ante emergencias sanitarias. Además, el mecanismo de vigilancia, control y monitoreo aplicado durante los períodos de descanso o sueño de los niños.

Jisdonian interroga también sobre si a raíz de este hecho se inició una investigación administrativa interna, cuál es su estado actual y qué medidas preventivas o correctivas se han adoptado o se prevé adoptar. Así, como los mecanismos de control, supervisión, fiscalización y seguimiento que implementa el INAU respecto de las clínicas, instituciones o dispositivos de salud mental que mantienen convenios o vínculos contractuales con el organismo, los controles, inspecciones o auditorías que se realizan y las medidas que se adoptan en caso de irregularidades.

En el caso concreto del Centro Bulevar, el diputado blanco se pregunta qué tipo de cuidados, tratamientos y atención integral brinda, la población que recibe, edades, sexo y criterios de admisión. Además, cuándo fue la última inspección o control realizado por el INAU, sus resultados y acciones de seguimiento dispuestas.

"El presente pedido de informes tiene por finalidad esclarecer un hecho de enorme gravedad institucional, evaluar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de protección integral de la infancia y garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir", expresó Jisdonian en el pedido de informes elevado al presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir.