Incidentes en la previa de River Plate–Millonarios: un hincha baleado en zona del Parque Central

Incidentes ocurrieron este domingo en la previa del partido entre River Plate de Argentina y Millonarios de Colombia, que se jugó en el estadio Gran Parque Central . En avenida 8 de Octubre y Jaime Cibils se generó un desorden entre hinchas de Millonarios y algunos simpatizantes de Nacional , informó el periodista de Subrayado Martín Charquero.

Entonces un hincha colombiano de 42 años resultó herido de arma de fuego y fue trasladado al Hospital Pasteur, confirmó el Ministerio del Interior. Una vez asistido por personal médico, se le diagnosticó una herida de bala en la pierna derecha. Está fuera de peligro.

Por otra parte, durante el desarrollo del encuentro, el encargado de seguridad Nacional informó que, mediante el sistema de videovigilancia del Gran Parque Central, se detectó en la Tribuna Scarone la presencia de varios hombres con indumentaria y tatuajes alusivos a Peñarol, dice la información oficial. Para evitar posibles incidentes, se acordó su retiro de la tribuna.

Seguí leyendo Niña de 2 años fue rescatada de una piscina en Barra del Chuy y está grave

Luego, la Policía asistió a la Puerta N.º 8 del estadio, donde se encontraban estas personas, quienes fueron identificadas. A solicitud de la seguridad de Nacional, el jefe del operativo dispuso la aplicación del derecho de admisión para espectáculos deportivos, solicitando su retiro del lugar, lo que se concretó sin mayores inconvenientes.

El partido —de la Serie Río de la Plata— lo ganó River Plate, 1-0. El gol fue de penal.