"No puede pasar de esta semana", dijo Sebastián Da Silva, y exigió declarar la emergencia agropecuaria por sequía

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva le exigió este miércoles al ministro de Ganadería Alfredo Fratti “que declare la emergencia agropecuaria en las zonas afectadas” del sur del país por la sequía, y mencionó especialmente “parte de San José y Colonia, parte de Montevideo y Canelones, Maldonado, Rocha y sur de Florida”.

“Parecería que no se quiere responsabilizar”, dijo Da Silva en la Comisión Permanente sobre la respuesta que hasta ahora dio el ministro Fratti, acerca de que espera los informes del Ministerio y de Meteorología para tomar una decisión.

“Es hora de declarar la emergencia agropecuaria en el sur. En la mitad del país. El norte es otra cosa. Están en abundancia forrajera. Se están picando los maíces en el sur. No se cosecha el grano. Estamos pidiendo sensatez, sentido campero y dinamismo. No hay que esperar los informes burocráticos cuando la gente sabe cómo está el ganado, cuando en la picadora están los maizales. Le exigimos al Ministro de Ganadería que declare la emergencia agropecuaria en las zonas afectadas. No puede pasar de esta semana, la paisanada no lo merece”, dijo Da Silva en sala.