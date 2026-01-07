RECIBÍ EL NEWSLETTER
SENADOR DEL PARTIDO NACIONAL

"No puede pasar de esta semana", dijo Sebastián Da Silva, y exigió declarar la emergencia agropecuaria por sequía

El senador del Partido Nacional le exigió al ministro de Ganadería Alfredo Fratti “que declare la emergencia agropecuaria en las zonas afectadas” del sur del país.

Sebastián-Da-Silva-2026-comisión-permanente

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva le exigió este miércoles al ministro de Ganadería Alfredo Fratti “que declare la emergencia agropecuaria en las zonas afectadas” del sur del país por la sequía, y mencionó especialmente “parte de San José y Colonia, parte de Montevideo y Canelones, Maldonado, Rocha y sur de Florida”.

“Parecería que no se quiere responsabilizar”, dijo Da Silva en la Comisión Permanente sobre la respuesta que hasta ahora dio el ministro Fratti, acerca de que espera los informes del Ministerio y de Meteorología para tomar una decisión.

“Es hora de declarar la emergencia agropecuaria en el sur. En la mitad del país. El norte es otra cosa. Están en abundancia forrajera. Se están picando los maíces en el sur. No se cosecha el grano. Estamos pidiendo sensatez, sentido campero y dinamismo. No hay que esperar los informes burocráticos cuando la gente sabe cómo está el ganado, cuando en la picadora están los maizales. Le exigimos al Ministro de Ganadería que declare la emergencia agropecuaria en las zonas afectadas. No puede pasar de esta semana, la paisanada no lo merece”, dijo Da Silva en sala.

mgap instalo mesa de trabajo permanente para monitorear situacion de deficit hidrico y analizar acciones
Seguí leyendo

MGAP instaló mesa de trabajo permanente para monitorear situación de déficit hídrico y analizar acciones
Temas de la nota

Lo más visto

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
FLORES

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
PARA ESTE SÁBADO

"El ciclón extratropical no va a ser muy profundo; lamentablemente hay poca lluvia", adelantó Nubel Cisneros
Pronóstico

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades
SALUD PÚBLICA

Retiran del mercado una fórmula para bebé por "posible presencia de la toxina Cereulida"
REPRESENTANTE EDINSON LANZA

Uruguay en OEA: "La situación de Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo"

Te puede interesar

Foto: archivo / AFP. Petrolera de Venezuela. 
Situación de Venezuela

Estados Unidos mantiene la presión e incauta petroleros en el Atlántico Norte y en el Caribe
¡Que viva Venezuela libre!, gritó Bordaberry en sala: Maduro es un dictador, lo dice Lacalle Pou, Orsi y Lubetkin video
DEBATE EN COMISIÓN PERMANENTE

"¡Que viva Venezuela libre!", gritó Bordaberry en sala: "Maduro es un dictador, lo dice Lacalle Pou, Orsi y Lubetkin"
Da Silva llamó mal nacido a Maduro y le reclamó al FA que pida perdón por haber apoyado al régimen chavista
DEBATE EN COMISIÓN PERMANENTE

Da Silva llamó "mal nacido" a Maduro y le reclamó al FA que "pida perdón" por haber apoyado al régimen chavista

Dejá tu comentario