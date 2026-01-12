Un hombre agredió a su expareja y al hijo de esta con un machete. El hecho ocurrió en San José, en el barrio Exposición, este domingo.
San José: hombre agredió a su expareja y al hijo de esta con un machete; fue detenido
Las víctimas tienen 50 y 31 años. Fueron trasladadas a un centro asistencial y luego dadas de alta.
De acuerdo al parte policial al que accedió Subrayado, un hombre de 31 años llamó al 911 por agresiones de su expadrastro a él y a su madre, de 50 años.
Al llegar los efectivos al lugar, constataron a las tres personas en la vía pública, y a dios “visiblemente lesionadas”. Denunciaron allí que la expareja de la mujer los había agredido con un machete tras una discusión.
Las víctimas fueron asistidas y dadas de alta, mientras que el agresor, de 50 años, fue detenido y está a disposición de la Justicia.
