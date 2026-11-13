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RIVERA ENTRE BVAR. ARTIGAS Y CASSINONI

"Saludo y sigo": IMM aplicará plan piloto para agilizar el tránsito a la entrada y salida de centros educativos

Se delimitará un espacio de 15 metros en la vereda, donde los adultos podrán detener el vehículo contra el cordón para que el niño se baje, sin necesidad de estacionar y tener que descender, donde una persona del colegio lo recibirá.

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La Intendencia de Montevideo (IMM) aplicará a partir del lunes 16 de noviembre un plan piloto denominado "Saludo y sigo", para ordenar el tránsito en el entorno de los centros educativos a la hora de entrada y salida de los alumnos.

La experiencia se desarrollará en avenida Rivera entre bulevar Artigas y Mario Cassinoni, y permitirá a las familias dejar y recoger a los estudiantes sin estacionar ni descender del vehículo.

El director de Movilidad de la IMM, Germán Benítez, explicó que el plan piloto responde a la problemática que se da en el entorno de las instituciones educativas, con demoras y congestión de tránsito, principalmente a la hora de entrada y de salida.

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Benítez indicó que se delimitará un espacio de 15 metros en la vereda, donde los adultos podrán detener el vehículo contra el cordón para que el niño se baje, sin necesidad de estacionar y tener que descender, donde una persona del colegio lo recibirá para agilizar el movimiento.

Instó a las familias a respetar las indicaciones. Benítez aclaró que la reserva que actualmente tienen las instituciones educativas es para vehículos escolares y que el nuevo espacio, que estará señalizado con un cartel de "Saludo y sigo" y el cordón estará pintado de verde y amarillo, será exclusivamente para vehículos particulares.

Funcionará de 7:30 a 8:30 horas y de 15:30 a 17 horas en Rivera, entre bulevar Artigas y Cassinoni.

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