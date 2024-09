Salteños denuncian coimas por parte de inspectores de tránsito de la Municipalidad de Concordia

Los denunciantes comentaron a Subrayado que los funcionarios ponen trabas y buscan detalles ridículos en los vehículos o en la documentación con el objetivo de obtener las coimas.

Uno de los entrevistados comentó que uno de los funcionarios le argumentó que circulaba en un país extranjero sin póliza de seguro, por lo que el vehículo tenía que quedar retenido. "Ya antes me había revisado las luces, me había revisado el bomberito, el botiquín porque dice que no tenían impreso la póliza de seguro y la tenía". Ante esto, el conductor le dijo que tenía todo en regla y el funcionario argumentó que ya era tarde y que no aceptaba la póliza electrónica. "Mi país, mis reglas", contó que le respondió el aduanero.

Debido a toda esta situación, el conductor tuvo que concurrir al Juzgado de Faltas a una audiencia con la jueza, quien dictaminó que no correspondía el pago de multas. "La multa era elevada, era como 350 o 400 mil argentinos. No la pagué porque la jueza vio que yo tenía todo en regla".

Según el testimonio del damnificado, el director de Tránsito que le entregó la camioneta le pidió que denunciara lo ocurrido. "El propio director me dijo que era un cáncer que ellos tenían por cuatro o cinco que dejaban mal a todos los funcionarios. Que no le dieran coimas, que los denunciaran porque es un cáncer que ellos tienen en el sistema argentino y que no pueden hacer nada".

Otro de los entrevistados, manifestó que los funcionarios le solicitaron papeles del auto, la libreta de conducir y que al ver que tenía todo al día, lo complicaron por las luces. Luego, le dijeron el papel de la libreta era trucho, "ni lo miró siquiera (...) me complicó, esto es para incautar el auto, me dijo". Y agregó: "Tenés 20', si querés arreglar, podemos arreglar por otro lado, me dice, así derecho nomás (...) dejame lo que tengas uruguayos en la puerta del auto que yo voy y lo levanto y fue así".