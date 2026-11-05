RECIBÍ EL NEWSLETTER
"UN EJEMPLO DE VIDA"

Salinas expresó "enorme tristeza" por la muerte de Moratorio y aseguró que "deja un gran legado"

"Dejó mucho y todo el país le agradece hoy por hoy", afirmó el exministro de Salud Pública. El exjerarca dijo que el científico uruguayo fue un ejemplo de vida en su lucha contra el cáncer.

salinas-con-moratorio

El exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, reflexionó este jueves sobre el fallecimiento del científico uruguayo Gonzalo Moratorio a los 44 años tras padecer un cáncer cerebral.

En diálogo con Subrayado, expresó una "enorme tristeza" por su muerte y aseguró que "deja un gran legado".

"Gonzalo tenía esa capacidad de tocar el corazón de las personas más allá de todo su aporte científico, de su capacidad, de su intelecto que lo puso en las horas más difíciles que ha tenido el país las puso al servicio con una generosidad, con una entrega, con un talante para hacer las cosas bien, perfectas, en tiempo récord con todo su equipo", afirmó.

decretan dos dias de duelo nacional por la muerte del cientifico gonzalo moratorio; la bandera debe estar a media asta
Seguí leyendo

Decretan dos días de duelo nacional por la muerte del científico Gonzalo Moratorio; la bandera debe estar a media asta

Salinas dijo que Moratorio "es una persona que no ha pasado en vano por la vida, dejó mucho y todo el país le agradece hoy por hoy". Consultado sobre su legado para el país y la ciencia, el exministro destacó el hecho de "haber puesto en valor la ciencia y los científicos en momentos de incertidumbre, en momentos de desesperanza y de riesgo".

Para Salinas, Moratorio fue un ejemplo de vida, de "lucharla hasta el último momento, siempre con ánimo". Destacó el hecho de haber dejado una empresa de biotecnología para seguir avanzando en el combate al cáncer.

Lo calificó como "un ejemplo, una luz para las nuevas generaciones". Recordó el primer contacto que tuvo en febrero de 2020 en la época de la pandemia, cuando llegaba a Uruguay tras un posdoctorado en Europa.

Salinas se refirió a la colaboración de Moratorio y su equipo en el desarrollo de un test para detectar el covid cuando había problemas en la cadena de distribución de los suministros. "Hicieron un trabajo magnífico", aseguró.

"Me llevo lo mejor de él", afirmó y expresó "un afecto tremendo, un cariño, como si fuera familia".

Temas de la nota

Lo más visto

video
TENÍA 44 AÑOS

Falleció Gonzalo Moratorio, científico clave en la lucha contra el Covid en Uruguay
De 15:00 A 19:30

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el Palacio Legislativo: familia, colegas y autoridades despiden al científico
"Está todo muy raro la verdad"

Hermano de militar que murió en entrenamiento en el río Uruguay pidió justicia: "Dejó mucho dolor"
CABO JUAN ROCHA

Madre de militar fallecido realizará denuncia por la muerte de su hijo y reclamó justicia; señaló errores en entrenamiento
FUE POR UNANIMIDAD Y PASA AL SENADO

Diputados aprobó proyecto que prohíbe fumar tabaco, marihuana y vapeo en plazas, parques y espacios para menores

Te puede interesar

Decretan dos días de duelo nacional por la muerte del científico Gonzalo Moratorio; la bandera debe estar a media asta
5 Y 6 DE NOVIEMBRE

Decretan dos días de duelo nacional por la muerte del científico Gonzalo Moratorio; la bandera debe estar a media asta
Radi destacó aporte excepcional de Moratorio en la pandemia, un colaborador permanente, generoso, amplio en el GACH video
EXCOORDINADOR GENERAL DEL GACH

Radi destacó "aporte excepcional" de Moratorio en la pandemia, "un colaborador permanente, generoso, amplio" en el GACH
Velatorio de Gonzalo Moratorio en el salón de los Pasos Perdidos. Foto: Foco UY
De 15:00 A 19:30

Velatorio de Gonzalo Moratorio en el Palacio Legislativo: familia, colegas y autoridades despiden al científico