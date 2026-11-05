Salinas expresó "enorme tristeza" por la muerte de Moratorio y aseguró que "deja un gran legado"

El exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, reflexionó este jueves sobre el fallecimiento del científico uruguayo Gonzalo Moratorio a los 44 años tras padecer un cáncer cerebral.

En diálogo con Subrayado , expresó una "enorme tristeza" por su muerte y aseguró que "deja un gran legado".

"Gonzalo tenía esa capacidad de tocar el corazón de las personas más allá de todo su aporte científico, de su capacidad, de su intelecto que lo puso en las horas más difíciles que ha tenido el país las puso al servicio con una generosidad, con una entrega, con un talante para hacer las cosas bien, perfectas, en tiempo récord con todo su equipo", afirmó.

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Salinas dijo que Moratorio "es una persona que no ha pasado en vano por la vida, dejó mucho y todo el país le agradece hoy por hoy". Consultado sobre su legado para el país y la ciencia, el exministro destacó el hecho de "haber puesto en valor la ciencia y los científicos en momentos de incertidumbre, en momentos de desesperanza y de riesgo".

Para Salinas, Moratorio fue un ejemplo de vida, de "lucharla hasta el último momento, siempre con ánimo". Destacó el hecho de haber dejado una empresa de biotecnología para seguir avanzando en el combate al cáncer.

Lo calificó como "un ejemplo, una luz para las nuevas generaciones". Recordó el primer contacto que tuvo en febrero de 2020 en la época de la pandemia, cuando llegaba a Uruguay tras un posdoctorado en Europa.

Salinas se refirió a la colaboración de Moratorio y su equipo en el desarrollo de un test para detectar el covid cuando había problemas en la cadena de distribución de los suministros. "Hicieron un trabajo magnífico", aseguró.

"Me llevo lo mejor de él", afirmó y expresó "un afecto tremendo, un cariño, como si fuera familia".