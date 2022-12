Salinas sobre decreto de cigarrillos: "Lo mejor que pudo pasar es que la Justicia diera lugar al amparo"

Salinas fue consultado al respecto en el almuerzo ADM, donde dijo que iba a ser “sincero absolutamente” y explicó: “Para mí hubo un error de apreciación. Estando yo en el exterior, se aprueba este decreto. No es que no se me haya dado conocimiento, pero el título era ‘es para combatir el contrabando’. Al no pasar por la comisión de control de tabaquismo, eso generó, de alguna manera, que faltara un chequeo de cuáles son las mejores maneras para prevenir el contrabando”.