Sacaron un surubí albino en el río Uruguay: "A lo primero dudamos si era un pescado o una piedra", dijo uno de los pescadores

Pescaron un surubí albino en el río Uruguay , en el departamento de Paysandú . El ejemplar tenía un peso estimado de entre 40 y 50 kilos.

El corresponsal de Subrayado, Pablo Blanc, dialogó con los pescadores que resultaron sorprendidos por sus características.

"Tuvimos bastante suerte y sacamos lo que se llama un surubí albino. Una especie bastante común en el río Uruguay como es el surubí, pero en el caso de ser albino o sea totalmente blanco, lo hace realmente especial", manifestó uno de los pescadores.

Y añadió: "El momento fue bastante confuso porque no estamos acostumbrados. A lo primero dudamos si era un pescado o una piedra, un atraque. Al ser un bicho bastante grande se confunde".

Otro de los pescadores dijo que el animal era muy grande y que les llamó la atención. "En Uruguay no hay información. No se había dado, creo que en Argentina hace unos años se dio un caso de un surubí chico de 12-14 kilos hace un tiempo, pero después no hay registros".

Los pescadores se contactaron con especialistas para conocer más datos sobre el animal. Luego de tomarse fotos devolvieron el ejemplar al río.

"En todo momento pensamos en no maltratarlo, devolverlo rápido. Entonces eso es también una satisfacción para los que nos gusta la pesca deportiva".