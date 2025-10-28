RECIBÍ EL NEWSLETTER
PAYSANDÚ

Sacaron un surubí albino en el río Uruguay: "A lo primero dudamos si era un pescado o una piedra", dijo uno de los pescadores

El animal pesó entre 40 y 50 kilos y fue atrapado en el departamento de Paysandú. Luego de tomarse fotos, devolvieron el ejemplar al agua.

surubí-río-uruguay-paysandú

El corresponsal de Subrayado, Pablo Blanc, dialogó con los pescadores que resultaron sorprendidos por sus características.

"Tuvimos bastante suerte y sacamos lo que se llama un surubí albino. Una especie bastante común en el río Uruguay como es el surubí, pero en el caso de ser albino o sea totalmente blanco, lo hace realmente especial", manifestó uno de los pescadores.

banco central presento moneda conmemorativa por los 200 anos de la declaratoria de la independencia
Seguí leyendo

Banco Central presentó moneda conmemorativa por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia

Y añadió: "El momento fue bastante confuso porque no estamos acostumbrados. A lo primero dudamos si era un pescado o una piedra, un atraque. Al ser un bicho bastante grande se confunde".

Otro de los pescadores dijo que el animal era muy grande y que les llamó la atención. "En Uruguay no hay información. No se había dado, creo que en Argentina hace unos años se dio un caso de un surubí chico de 12-14 kilos hace un tiempo, pero después no hay registros".

Los pescadores se contactaron con especialistas para conocer más datos sobre el animal. Luego de tomarse fotos devolvieron el ejemplar al río.

"En todo momento pensamos en no maltratarlo, devolverlo rápido. Entonces eso es también una satisfacción para los que nos gusta la pesca deportiva".

Temas de la nota

Lo más visto

video
29 DE OCTUBRE

Paro general parcial del PIT-CNT: cómo funcionarán el transporte, educación, salud y bancos este miércoles
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN

Una adolescente de 14 años denunció haber sido violada y robada en el Prado; hay un indagado
PPI DE URSEA

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
tenía 25 años

Accidente en los accesos a Montevideo: una joven murió al chocar de atrás a un camión en ruta 5
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE

Poder Legislativo abrió llamado laboral para cubrir nueve cargos de administrativos con sueldos de más de $116.000

Te puede interesar

Orsi consideró difícil que Cardama pueda renovar la garantía y todas las posibilidades están abiertas del contrato video
"TODOS LOS CAMINOS ESTÁN", DIJO

Orsi consideró "difícil" que Cardama pueda renovar la garantía y "todas las posibilidades están abiertas" del contrato
Me sorprendió con la energía y la virulencia con que salió; Orsi respondió a dichos de Lacalle Pou sobre Cardama video
DENUNCIA POR CARDAMA

"Me sorprendió con la energía y la virulencia con que salió"; Orsi respondió a dichos de Lacalle Pou sobre Cardama
Alejandro Machado es el fiscal que llevará el caso Cardama, tras abstención de Sandra Fleitas
FISCAL DE DELITOS ECONÓMICOS Y COMPLEJOS

Alejandro Machado es el fiscal que llevará el caso Cardama, tras abstención de Sandra Fleitas

Dejá tu comentario