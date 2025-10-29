RECIBÍ EL NEWSLETTER
Por 18 de Julio y Fernández Crespo

Paro y movilización del PIT-CNT con corte de calles y desvío de tránsito y ómnibus

El PIT-CNT convoca hoy a un paro de 9 a 13 horas, con movilización desde la explanada de la Udelar hasta Fernández Crespo, frente al Palacio Legislativo, donde será el acto central.

Paro, movilización y acto del PIT-CNT en Fernández Crespo frente al Palacio Legislativo. Foto: Beatriz Martínez, Subrayado.

El PIT-CNT realiza este miércoles un paro general parcial desde la hora 9 y hasta las 13, aunque varios sindicatos resolvieron extender la medida a todo el día. Así lo resolvieron por ejemplo los sindicatos de la educación y la salud pública.

La movilización comienza a las 9:30 con una concentración en 18 de Julio, frente a la explanada de la Universidad de la República.

Allí comienza la marcha por 18 de Julio hasta Fernández Crespo, y por esa avenida hasta la calle Madrid, frente al Palacio Legislativo.

Sindicato de profesores ocupa el liceo 1 de Montevideo, entre otros. Foto: Beatriz Martínez, Subrayado.
Durante todo ese trayecto estarán las calles cortadas y el tránsito será desviado, así como los ómnibus del transporte público.

El acto central está previsto para el mediodía en el escenario montado en Fernández Crespo y avenida de las Leyes, frente al Palacio Legislativo.

El acto y el paro se levantará a la hora 13, aunque como se dijo varios sindicatos continuarán con el paro durante el resto del día. El sindicato de los funcionarios municipales (Adeom) también para por 24 horas.

El paro y la movilización es en reclamo de más presupuesto para la educación, la salud, la vivienda y en defensa de la negociación colectiva en los consejos de salarios.

