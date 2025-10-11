El Frente Amplio anunció reasignación de recursos en el presupuesto por $ 500 millones, más de la mitad va para la Udelar

La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) anunció este sábado de tarde en conferencia de prensa una reasignación de recursos en el proyecto de ley de presupuesto nacional por un total de 500 millones de pesos, de los cuales más de la mitad irán para la Universidad de la República ( Udelar ).

“Esta reasignación va en línea con las prioridades que definió el Frente Amplio y el gobierno”, dijo Ana Olivera, coordinadora de la bancada oficialista.

De ese total, 290 millones de pesos se volcarán a la Udelar, de los cuales 60 millones van para el Hospital de Clínicas, detalló Olviera.

A su vez, la Universidad Tecnológica (Utec) tendrá una reasignación extra de recursos por 80 millones de pesos.

Olivera también destacó 3 millones de pesos para la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), la llamada junta anticorrupción, y dinero extra para el Ministerio de Educación y Cultura, en su plan de alfabetización en las cárceles.

A su vez, para la Fiscalía General de la Nación irán 40 millones de pesos destinados a la equiparación salarial de los fiscales con los jueves. Esto, dijo Olivera, se hará en el correr de los cinco años de gobierno.

Olivera también mencionó las políticas para combatir la violencia de género, y dijo que si bien habían planteado presupuesto extra para la compra de tobilleras electrónicas (las que se colocan al agresor), el Ministerio del Interior les adelantó que en noviembre llegará una partida especial de estos mecanismos de control a distancia.

“Votación histórica”

El diputado Mariano Tucci, presidente de la comisión de hacienda y presupuesto, destacó en la conferencia de prensa lo que calificó como una “votación histórica” del presupuesto en la Cámara de Diputados.

“No debe pasar desapercibido la votación histórica de 84 votos en 99, en un gobierno que no tiene mayoría en Diputados. Es mérito de la bancada de gobierno y de la colaboración de las bancadas de los otros partidos”, dijo Tucci.

El legislador frenteamplista adelantó que votarán la propuesta de los diputados de Cabildo Abierto para asignar más recursos a sanidad militar y para aumentar el salario de los soldados.

Los dos diputados de Cabildo Abierto votaron el viernes la creación de nuevos impuestos, y con ello el FA obtuvo la mayoría necesaria de 50 en 99. En contra votó la coalición (blancos, colorados e independientes) y los dos diputados de Identidad Soberana.