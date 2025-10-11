RECIBÍ EL NEWSLETTER
Álvaro Perrone dice que Cabildo Abierto logró 1.000 pesos de aumento salarial para el personal subalterno de las FFAA

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone dijo que acordó con el Frente Amplio más recursos en el presupuesto para sanidad militar y un aumento de salario para el personal subalterno que llegará a $ 1.000 por mes.

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone destacó el acuerdo al que llegó con el Frente Amplio para votar en la ley de presupuesto más recursos destinados al Ministerio de Defensa, específicamente para sanidad militar y para aumentar el salario del personal subalterno de las Fuerzas Armadas (FFAA).

Perrone aseguró que el aumento salarial será escalonado en los próximos años, “hasta llegar a 1.000 pesos más por mes”.

A su vez, las partidas anuales que reforzarán el presupuesto de sanidad militar “rondan los 40 millones de pesos”, dijo Perrone este sábado de tarde en rueda de prensa.

El diputado de Cabildo Abierto aseguró que la reasignación de recursos que planteó y acordó con el Frente Amplio asciende “a 34 millones de dólares”.

Impuestos

Como parte de lo acordado con la bancada de gobierno, los dos diputados de Cabildo Abierto votaron el paquete de cambios tributarios que plantea el presupuesto, que incluye la creación del impuesto mínimo global (para empresas multinacionales con filial en Uruguay que facturan más de 750 millones de dólares), y el IVA a las compras minoristas realizadas en el exterior a través del régimen de franquicias (el llamado IVA Temu).

Perrone aseguró que el impuesto mínimo global va en línea con “con lo que ha venido planteando Cabildo Abierto”. “Esto de alguna forma contempla lo que nosotros veníamos diciendo”, aseguró Perrone, y agregó que “Uruguay tiene un régimen de exoneraciones fiscales del doble que América Latina”.

En cuanto al IVA Temu, dijo que “es como una nueva pandemia mundial en el comercio”. “Muchos gobiernos toman distintas medidas, este gobierno toma esta medida y hay que hacer un seguimiento después, no es un tema cerrado”.

