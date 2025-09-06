Sábado frío con cielo despejado en la tarde y descenso de temperatura en la noche

El sábado se espera un inicio de jornada muy fría con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco con cielo despejado previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

El domingo la mañana se presentará muy fría con heladas, observándose luego la formación de nieblas y neblinas matinales en forma aisladas.

En la tarde continuará el tiempo fresco con gradual aumento de nubosidad hacia el final del día por la zona norte.

Temperaturas extremas previstas para el sábado: Norte: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC. Sur: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC. Este: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC. Oeste: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC. Área metropolitana: Mínima 12ºC | Máxima 2ºC. Temperaturas extremas previstas para el domingo: Norte: Mínima 9ºC | Máxima 17ºC. Sur: Mínima 8ºC | Máxima 16ºC. Este: Mínima 8ºC | Máxima 16ºC. Oeste: Mínima 8ºC | Máxima 16ºC. Área metropolitana: Mínima 14ºC | Máxima 9ºC.

Temas de la nota pronóstico del tiempo

Nubel Cisneros