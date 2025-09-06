RECIBÍ EL NEWSLETTER
Pronóstico de Nubel Cisneros

Sábado frío con cielo despejado en la tarde y descenso de temperatura en la noche

El domingo las temperaturas extremas previstas aumentan respecto al sábado y en la tarde estará fresco con gradual aumento de nubosidad hacia el final del día.

rambla-de-montevideo-bicicleta-cielo-despejado-sin-nubes-cisneros-pronostico.jpg

El sábado se espera un inicio de jornada muy fría con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco con cielo despejado previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

El domingo la mañana se presentará muy fría con heladas, observándose luego la formación de nieblas y neblinas matinales en forma aisladas.

En la tarde continuará el tiempo fresco con gradual aumento de nubosidad hacia el final del día por la zona norte.

el cartel de montevideo ubicado en kibon fue intervenido para celebrar el mes de la diversidad
El cartel de Montevideo ubicado en Kibón fue intervenido para celebrar el Mes de la Diversidad

Temperaturas extremas previstas para el sábado:

Norte: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC.

Sur: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC.

Este: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC.

Oeste: Mínima 0ºC | Máxima 14ºC.

Área metropolitana: Mínima 12ºC | Máxima 2ºC.

Temperaturas extremas previstas para el domingo:

Norte: Mínima 9ºC | Máxima 17ºC.

Sur: Mínima 8ºC | Máxima 16ºC.

Este: Mínima 8ºC | Máxima 16ºC.

Oeste: Mínima 8ºC | Máxima 16ºC.

Área metropolitana: Mínima 14ºC | Máxima 9ºC.

