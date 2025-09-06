El cartel de Montevideo ubicado en Kibón fue intervenido para celebrar el Mes de la Diversidad

Como ya se ha realizado años anteriores, la Intendencia de Montevideo pintó el cartel de Montevideo ubicado en Kibón , por el Mes de la Diversidad .

De la pintada participó la directora del Departamento de Desarrollo Social, Graciela Villar, la directora de Derechos Humanos, Antonella Torelli, y el director de la Secretaría de Diversidad, Andrés Scagliola.

Scagliola expresó que el cartel “se pintó por primera vez hace diez años. Una década después, seguimos reafirmando ese compromiso a través de una acción simbólica, pero potente”.

Además de la pintada del cartel, la comuna realizará varias propuestas culturales durante todo setiembre, que incluye espectáculos, tours y homenajes, y el mes culmina con la realización de la marcha el 26 de setiembre.

El director de la Secretaría de Diversidad dijo que este mes es importante “para reafirmar el compromiso que tiene la IM con la comunidad LGBTI+, con la promoción de sus derechos, con la protección y con la garantía de los derechos de toda la diversidad afectiva, sexual y de género”.