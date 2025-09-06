RECIBÍ EL NEWSLETTER
fútbol local

Luis Suárez fue a ver el partido de Deportivo LSM contra Rincón FC; su equipo perdió

En el partido por la segunda fecha de la Divisional D, el equipo de Suárez y Lionel Messi perdió 3-0 este sábado. El delantero uruguayo fue a la Ciudad Deportiva junto con Sofia Balbi y sus hijos.

000_73LX4RX
000_73LU2VU
000_73LV4HW

El delantero uruguayo fue a ver el partido junto con Sofía Balbi y sus hijos Benjamín, Delfina y Lautaro.

El partido por la segunda fecha de la Divisional D de la Asociación Uruguaya de Fútbol, terminó con victoria de Rincón FC, por tres tantos contra cero.

luis suarez escupio a un rival y se expone a una sancion: esperaba la mordida, dijo el hombre salivado
Seguí leyendo

Luis Suárez escupió a un rival y se expone a una sanción: "Esperaba la mordida", dijo el hombre salivado
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeportivoLSM/status/1964338117759955109&partner=&hide_thread=false

El delantero uruguayo Luis Suárez fue sancionado este viernes con seis fechas de suspensión en la Leagues Cup por escupir a un miembro del Seattle Sounders, que venció a su equipo, Inter Miami, en la final del certamen el domingo, informó la competición.

El castigo implica que el Pistolero, de 38 años, se pierda la totalidad de la próxima edición del torneo que reúne a los clubes mexicanos y de la liga norteamericana (MLS), indicó Leagues Cup en un comunicado.

Suárez, sin embargo, puede no llegar a cumplir la sanción debido a que su contrato con Las Garzas finaliza en diciembre y no se ha reportado el inicio de negociaciones para renovar.

Temas de la nota

Lo más visto

video
RÍO NEGRO

Hallaron los cuerpos de los dos niños y su padre dentro del auto sumergido en el arroyo Don Esteban
HOMICIDIO DE NIÑOS EN RÍO NEGRO

Jefe de Policía de Soriano afirmó que el hombre que mató a sus hijos actuó con "premeditación" e "inmediatez"
AGUSTÍN ROMANO

Psicólogo forense: "Se pueden mostrar en redes como que son padres cariñosos, pero la realidad la desconocemos"
Paula Goyeni 

"Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance", dice la fiscal tras hallazgo de los cuerpos en Río Negro
LLAMADO A "UNA PROFUNDA REFLEXIÓN"

"Acá no solo falló el Estado, falló la sociedad entera y llegamos tarde", afirmó Sánchez sobre caso de Río Negro

Te puede interesar

Ministro de economía reconoció que se equivocó en decir que el gobierno no iba a aumentar impuestos video
economía

Ministro de economía reconoció que se equivocó en decir que el gobierno no iba a aumentar impuestos
INDDHH afirma que falta respuesta efectiva, coordinada y con perspectiva de género
violencia vicaria

INDDHH afirma que falta "respuesta efectiva, coordinada y con perspectiva de género"
Luis Suárez fue a ver el partido de Deportivo LSM contra Rincón FC; su equipo perdió
fútbol local

Luis Suárez fue a ver el partido de Deportivo LSM contra Rincón FC; su equipo perdió

Dejá tu comentario