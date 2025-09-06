Luis Suárez fue a ver el partido de Deportivo LSM contra Rincón FC; su equipo perdió

El delantero uruguayo del Inter Miami, Luis Suárez presenció este sábado el partido de su equipo, el Deportivo LSM , contra el Rincón FC, en el estadio de la Ciudad Deportiva LSM, en Solymar Norte.

El delantero uruguayo fue a ver el partido junto con Sofía Balbi y sus hijos Benjamín, Delfina y Lautaro.

El partido por la segunda fecha de la Divisional D de la Asociación Uruguaya de Fútbol, terminó con victoria de Rincón FC, por tres tantos contra cero.

A seguir buscándolo pic.twitter.com/EtT0JTcFqt — DeportivoLSM (@DeportivoLSM) September 6, 2025

El delantero uruguayo Luis Suárez fue sancionado este viernes con seis fechas de suspensión en la Leagues Cup por escupir a un miembro del Seattle Sounders, que venció a su equipo, Inter Miami, en la final del certamen el domingo, informó la competición.

El castigo implica que el Pistolero, de 38 años, se pierda la totalidad de la próxima edición del torneo que reúne a los clubes mexicanos y de la liga norteamericana (MLS), indicó Leagues Cup en un comunicado.

Suárez, sin embargo, puede no llegar a cumplir la sanción debido a que su contrato con Las Garzas finaliza en diciembre y no se ha reportado el inicio de negociaciones para renovar.