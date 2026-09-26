De acuerdo a su informe, este sábado comienza fresco a templado con gradual aumento de nubosidad y humedad. La tarde se presentará templada a cálida con abundante nubosidad desmejorando por el norte con tormentas y lluvias aisladas.
Sábado cálido hasta la tarde, cuando desmejora con lluvias y tormentas desde el norte
Este sábado comienza con buen tiempo y temperatura en ascenso. De tarde vuelven las lluvias y tormentas. Comienzan en el norte y se extienden el domingo a gran parte del país.
El domingo tendremos una mañana fresca a templada con mucha nubosidad persistiendo lluvias y tormentas aisladas las zonas centro y norte. La tarde continuará cálida y pesada con mucha nubosidad, inestable en el resto del país con un frente frío que ingresa por el suroeste asociado a tormentas y lluvias.
El lunes comienza húmedo e inestable con mucha nubosidad persistiendo tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, manteniéndose inestable en las primeras horas las fronteras noreste y este.
Fin de semana cálido, con lluvias y tormentas desde el sábado de noche en gran parte del país
Sábado 26
Zona Norte: máxima 29º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 26º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 10º
Domingo 27
Zona Norte: máxima 27º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º
Lunes 28
Zona Norte: máxima 28º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º
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