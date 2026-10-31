Sábado con altas temperaturas y mucha humedad en la tarde; el domingo desmejora por la noche

El pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días.

SÁBADO Comienza con restos de nubosidad sobre la costa sureste del país, generándose una probabilidad muy baja de lloviznas, mejorando rápidamente en el correr de la mañana.

La tarde se presentará templada a cálida con altas temperaturas y mucha humedad con vientos del norte.

Temperaturas: Norte: Mínima 14ºC | Máxima 29ºC. Sur: Mínima 14ºC | Máxima 25ºC. Este: Mínima 12ºC | Máxima 24ºC. Oeste: Mínima 14ºC | Máxima 28ºC. Área metropolitana: Mínima 14ºC | Máxima 22ºC. DOMINGO Tendremos una mañana fría y húmeda con cielo parcialmente nublado, observándose nieblas y neblinas matinales. La tarde continuará templada a cálida con gradual aumento de nubosidad desmejorando en la noche por el suroeste. Temperaturas: Norte: Mínima 14ºC | Máxima 28ºC. Sur: Mínima 14ºC | Máxima 25ºC. Este: Mínima 14ºC | Máxima 25ºC. Oeste: Mínima 14ºC | Máxima 28ºC. Área metropolitana: Mínima 16ºC | Máxima 23ºC. LUNES Comienza húmedo e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas, mejorando rápidamente. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche. Temperaturas: Norte: Mínima 14ºC | Máxima 30ºC. Sur: Mínima 14ºC | Máxima 26ºC. Este: Mínima 12ºC | Máxima 26ºC. Oeste: Mínima 12ºC | Máxima 28ºC. Área metropolitana: Mínima 16ºC | Máxima 23ºC.

Temas de la nota lluvias

pronóstico

Nubel Cisneros