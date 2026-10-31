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EL PRONÓSTICO DE NUBEL

Sábado con altas temperaturas y mucha humedad en la tarde; el domingo desmejora por la noche

Las máximas alcanzarán los 28 a 29ºC, mientras que las mínimas rondarán de 12 a 16ºC, según pronostica Nubel Cisneros.

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El pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días.

SÁBADO

Comienza con restos de nubosidad sobre la costa sureste del país, generándose una probabilidad muy baja de lloviznas, mejorando rápidamente en el correr de la mañana.

La tarde se presentará templada a cálida con altas temperaturas y mucha humedad con vientos del norte.

viernes complicado con tormentas y lluvias; sabado y domingo con mucho calor, anuncio nubel cisneros
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Viernes "complicado" con tormentas y lluvias; sábado y domingo con mucho calor, anunció Nubel Cisneros

Temperaturas:

Norte: Mínima 14ºC | Máxima 29ºC.

Sur: Mínima 14ºC | Máxima 25ºC.

Este: Mínima 12ºC | Máxima 24ºC.

Oeste: Mínima 14ºC | Máxima 28ºC.

Área metropolitana: Mínima 14ºC | Máxima 22ºC.

DOMINGO

Tendremos una mañana fría y húmeda con cielo parcialmente nublado, observándose nieblas y neblinas matinales.

La tarde continuará templada a cálida con gradual aumento de nubosidad desmejorando en la noche por el suroeste.

Temperaturas:

Norte: Mínima 14ºC | Máxima 28ºC.

Sur: Mínima 14ºC | Máxima 25ºC.

Este: Mínima 14ºC | Máxima 25ºC.

Oeste: Mínima 14ºC | Máxima 28ºC.

Área metropolitana: Mínima 16ºC | Máxima 23ºC.

LUNES

Comienza húmedo e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas, mejorando rápidamente.

En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

Temperaturas:

Norte: Mínima 14ºC | Máxima 30ºC.

Sur: Mínima 14ºC | Máxima 26ºC.

Este: Mínima 12ºC | Máxima 26ºC.

Oeste: Mínima 12ºC | Máxima 28ºC.

Área metropolitana: Mínima 16ºC | Máxima 23ºC.

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