Sábado con algunas lloviznas y descenso de temperatura hacia la noche, prevé Nubel Cisneros

El pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días.

Este sábado , un comienzo de jornada con restos de nubosidad en las primeras horas principalmente en la costa sureste del país, lo que podrá generar algunas lloviznas. Hacia el mediodía las lluvias prácticamente abandonarán todo el territorio.

Los vientos serán del suroeste, más frescos, que se notarán en la sensación térmica y se prevé un descenso de temperatura hacia la noche.

Seguí leyendo Viernes de tarde comienza a mejorar por el suroeste, domingo disfrutable y próxima semana temperaturas en ascenso

Temperaturas:

Norte: Mínima 6ºC | Máxima 19ºC.

Sur: Mínima 6ºC | Máxima 16ºC.

Este: Mínima 8ºC | Máxima 16ºC.

Oeste: Mínima 8ºC | Máxima 17ºC.

Área metropolitana: Mínima 9ºC | Máxima 14ºC.

El domingo, tendremos una mañana fría con cielo ligeramente nublado observándose nieblas y neblinas aisladas.

La tarde continuará fresca a templada con buena presencia de sol, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

Temperaturas:

Norte: Mínima 4ºC | Máxima 20ºC.

Sur: Mínima 4ºC | Máxima 18ºC.

Este: Mínima 4ºC | Máxima 17ºC.

Oeste: Mínima 4ºC | Máxima 20ºC.

Área metropolitana: Mínima 6ºC | Máxima 15ºC.

El lunes, comienza muy frío con heladas agrometeorológicas y posterior formación de bancos de nieblas y neblinas aisladas.

En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente templado y cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.

Temperaturas:

Norte: Mínima 7ºC | Máxima 21ºC.

Sur: Mínima 7ºC | Máxima 18ºC.

Este: Mínima 5ºC | Máxima 18ºC.

Oeste: Mínima 7ºC | Máxima 20ºC.

Área metropolitana: Mínima 9ºC | Máxima 16ºC.