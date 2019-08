Sábado algo nuboso con leve descenso de temperaturas

Noroeste

Temp. min 5°C máx 15°C

Mañana: Disminución de nubosidad. Precipitaciones aisladas. Mejorando. Neblinas.

Viento: SW y W 10 – 30 km/h.

Tarde/Noche: Algo nuboso. Neblinas.

Viento: SW al sector N 10 – 20 km/h, períodos de variables 0 - 10 km/h.

Noreste

Temp. min 7°C máx 13°C

Mañana: Cubierto a nuboso. Precipitaciones aisladas.

Viento: SW 20 – 40 km/h.

Tarde/Noche: Algo nuboso y nuboso. Neblinas.

Viento: SW 20 – 30 km/h al NW 10 - 20 km/h.

Suroeste

Temp. min 4°C máx 14°C

Mañana: Disminución de nubosidad. Neblinas.

Viento: SW al W 10 – 30 km/h.

Tarde/Noche: Algo nuboso.

Viento: W al NW 15 - 40 km/h.

Centro-Sur

Temp. min 5°C máx 13°C

Mañana: Disminución de nubosidad.

Viento: SW al W 20 – 40 km/h.

Tarde/Noche: Algo nuboso.

Viento: W al NW 20 – 40 km/h, rachas de 50 km/h. en zonas costeras.

Este

Temp. min 8°C máx 13°C

Mañana: Claro a nuboso. Precipitaciones. Ventoso en zonas costeras.

Viento: S y SW 20 – 40 km/h, rachas de 50 - 60 km/h, período de variables 0-10 km/h.

Tarde/Noche: Algo nuboso y nuboso. Neblinas.

Viento: SW 20 - 30 km/h. al NW 10 - 20 km/h.

Área Metropolitana

Temp. min 8°C máx 12°C

Mañana: Disminución de nubosidad.

Viento: S al W 20 – 40 km/h. rachas de 50 km/h.

Tarde/Noche: Algo nuboso.

Viento: SW al NW 20 - 40 km/h.

Perspectiva meteorológica

Precipitaciones

El sábado 10 de agosto hay probabilidad media de lluvias escasas en la región sur. El domingo 11 de agosto no se prevén precipitaciones, mientras que el lunes 12 existe probabilidad baja de lluvias escasas al norte de Uruguay. Desde el martes 13 hasta el viernes 16 de agosto no se esperan precipitaciones. Finalmente, no se descartan lluvias durante el sábado 17 de agosto.

Temperaturas

Al norte del río Negro, se prevé un leve descenso de temperaturas el sábado 10 de agosto, alcanzando mínimas entre 6 y 8°C y máximas entre 13 y 15°C. El domingo 11 y el lunes 12 de agosto, las mínimas estarán entre 9 y 11°C y las máximas entre 16 y 18°C. Entre el martes 13 y el miércoles 14 de agosto se espera un descenso, alcanzando mínimas entre 1 y 4°C y máximas entre 9 y 12°C. Finalmente, se prevé un gradual ascenso hacia el sábado 17 de agosto, con mínimas entre 6 y 10°C y máximas entre 17 y 20°C.

Al sur del río Negro, hacia el domingo 11 de agosto se espera un aumento de amplitud térmica, con mínimas entre 4 y 6°C y máximas entre 15 y 17°C. Entre el lunes 12 y el miércoles 14 de agosto, se prevé un descenso de las temperaturas, con mínimas entre 4 y 7°C y máximas entre 9 y 12°C. Desde el jueves 15 hasta el sábado 17 de agosto, las mínimas se encontrarán entre 3 y 6°C y las máximas entre 12 y 15°C.

Vientos

El domingo 11 de agosto se prevé una rotación al norte con intensidades entre 5 y 20 km/h. Entre el lunes 12 y el martes 13 de agosto los vientos serán del sur con un gradual aumento de intensidad que alcanzará valores entre 10 y 30 km/h y superiores en la costa este. Desde el miércoles 14 hasta el jueves 15 de agosto se esperan vientos calmos con excepción de la costa este, donde se podrán alcanzar vientos suroestes de 40 km/h durante el miércoles 14. El viernes 16 de agosto se prevé una rotación hacia el sur, que se mantendrá el sábado 17.

Análisis

El sábado 10 de agosto se espera el ingreso de un sistema de alta presión que persistirá en la zona hasta el domingo 11. Para el lunes 12 de agosto las condiciones serán de inestabilidad. Entre el martes 13 y el jueves 15 de agosto el país estará afectado por un sistema de alta presión que favorecerá condiciones de estabilidad hasta el viernes 16.