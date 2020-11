“Esta versión de You Don´t Understand Me fue grabada en 1996 para el álbum Baladas en Español pero quedó fuera de la selección. Pensé en ella para este nuevo proyecto y la encontré perdida en algún lugar. Hicimos una nueva mezcla y creo que suena genial. No tengo idea sobre el significado de la letra pero la voz de Marie suena inmaculada"- Per Gessle

La banda, que acaba de lanzar "Bag Of Trix Vol.1 (Music From The Roxette Vaults)", sorprende con esta versión inédita de su hit de 1995 "You Don´t Understand Me".

La canción viene acompañada de un emocionante video que retrata a la banda de gira por Latinoamérica durante su explosión en los 90´.