Adiós a un grande de la salsa: murió Willie Colón a los 75 años en Nueva York

El músico, referente histórico de la salsa, murió este sábado en un hospital de Estados Unidos. Fue trombonista, compositor y productor.

Foto: Willie Colón en Facebook.

Willie Colón murió este sábado a los 75 años en un hospital de Nueva York, en Estados Unidos. Poeta, arreglista, director musical, trombonista y compositor, fue uno de los grandes nombres de la salsa y dejó una huella profunda en la música latina.

Willián Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx, en Nueva York. A los 16 años comenzó su carrera musical y grabó el álbum “El Malo” junto a Héctor Lavoe, consolidando uno de los dúos más destacados del género.

A lo largo de su trayectoria grabó más de 32 álbumes y se convirtió en uno de los referentes más importantes de la salsa. Interpretó temas populares como “El gran varón”, “Idilio” y “Gitana”. Obtuvo nueve discos de oro, cinco de platino y vendió más de 8 millones de discos en todo el mundo.

También mantuvo una estrecha relación con Colombia. En 2023 brindó su último concierto en Cali, durante la Feria de Cali, donde debió abandonar el escenario por problemas de salud. Luego agradeció el cariño del público y señaló que, por recomendación médica, ese había sido el último recital de su carrera.

El artista expresó en varias ocasiones su reconocimiento al país cafetero. Tras su presentación en 2019 en la Feria de las Flores de Medellín afirmó: “Si no fuera por Colombia, la salsa estaría caída totalmente”. Ese vínculo quedó reflejado también en la canción “Pa Colombia”, compuesta y grabada en homenaje a esa nación.

