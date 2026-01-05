RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL DEFENSA URUGUAYO VUELVE A LAS CANCHAS

Ronald Araujo volvió a ser convocado en Barcelona y está a la orden para la semifinal de la Supercopa de España

El defensa uruguayo Ronald Araujo no juega en Barcelona desde fines de noviembre, cuando pidió no ser tenido en cuenta porque quería dedicarse a recuperar su salud mental.

Ronald Araujo entrena. Foto: Barcelona oficial.

Ronald Araujo entrena. Foto: Barcelona oficial.

El defensa uruguayo Ronald Araujo, de baja en las últimas semanas para cuidar su salud mental, regresa a la convocatoria del Barcelona, que este lunes viajará a Arabia Saudita para disputar el miércoles la primera semifinal de la Supercopa de España.

El club azulgrana anunció este lunes en un comunicado la lista de convocados para el torneo, con la presencia de Araujo y las únicas ausencias de Gavi y del danés Andreas Christensen, ambos lesionados.

Araujo no viste la camiseta azulgrana desde el 25 de noviembre, cuando el Barcelona perdió 3-0 en su visita al Chelsea en la 5ª jornada de la fase de liguilla de la Champions.

Intendencia de Maldonado
Seguí leyendo

Este miércoles 7 se realiza la tradicional Corrida de San Fernando con atletas nacionales e internacionales

En ese encuentro disputado en Stamford Bridge, el defensor uruguayo tuvo una desacertada actuación y acabó expulsado antes del descuento tras ver dos tarjetas amarillas en apenas 10 minutos.

Tras ese partido, Araujo recibió numerosas críticas y el futbolista pidió al club una "pausa por salud mental", según informó la prensa española.

"Ronald no está listo en este momento. Es una situación privada. No quiero decir más. Por favor, respeten eso también", declaró entonces el entrenador alemán Hansi Flick, sin dar más precisiones sobre el estado de salud de su futbolista.

Araujo regresó a los entrenamientos la semana pasada, aunque quedó fuera de la convocatoria para jugar el derbi ante el Espanyol el fin de semana, que ganó el Barça por 2-0 para mantenerse líder de LaLiga. Ahora fue convocado para el partido semifinal de la Supercopa de España, que se juega en Arabia.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

Se llama Nehitan, pesó 3,8 kilos, nació en el Pereira Rossell y es el primer bebé en nacer en 2026
TRIBUNAL DE ESTADOS UNIDOS

Nicolás Maduro comparece este lunes ante un juez de Nueva York; enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo
REPERCUSIONES INTERNACIONALES

China insta a EEUU a "liberar inmediatamente" a Nicolás Maduro
PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

La presidenta interina de Venezuela pagará "un precio muy alto" si "no hace lo correcto", dice Trump
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado en Parque Batlle: el homicida lo atacó con arma blanca y fugó

Te puede interesar

Maduro ya fue trasladado a un tribunal en Nueva York para su primera comparecencia ante la Justicia de Estados Unidos video
DETENIDO EN EEUU

Maduro ya fue trasladado a un tribunal en Nueva York para su primera comparecencia ante la Justicia de Estados Unidos
Nosotros estamos a cargo en Venezuela, Cuba está lista para caer, y con México algo hay que hacer, dijo Trump video
ENTREVISTA

"Nosotros estamos a cargo" en Venezuela, "Cuba está lista para caer", y con México "algo hay que hacer", dijo Trump
Álvaro Padrón, asesor de Orsi: Venezuela es una excusa para una operación mucho más amplia video
ANALISTA INTERNACIONAL Y ASESOR DEL PRESIDENTE

Álvaro Padrón, asesor de Orsi: "Venezuela es una excusa para una operación mucho más amplia"

Dejá tu comentario