Ronald Araujo pidió a Barcelona no volver a jugar hasta que supere su estado anímico actual

El uruguayo Ronald Araujo decidió y pidió apoyo para cuidar su salud mental. El club, sus compañeros y el entrenador lo entendieron y lo respaldan.

Foto: AFP. Ronald Araujo.

El defensa Ronald Araujo pidió al Barcelona no ser tenido en cuenta para disputar partidos hasta nuevo aviso debido a su situación anímica actual. Pidió apoyo y lo obtuvo del club, de sus compañeros y de entrenador para cuidar, antes que nada, su salud mental.

Así lo informaron este martes los medios españoles, tras la confirmación que dio el DT culé Hansi Flick cuando en conferencia de prensa dijo que Araujo no jugará el próximo partido debido a una “situación privada”.

“Ronald no está listo en este momento”, dijo el entrenador, y pidió a los medios respetar el momento porque no iba a hablar más del tema.

El zaguero uruguayo (capitán del Barcelona) fue expulsado en la derrota 0-3 en la Liga de Campeones contra el Chelsea la semana pasada y, según los medios españoles, ese golpe anímico lo llevó a pedir no ser tenido en cuenta para los próximos partidos.

El entrenador del Real Madrid Xavi Alonso fue consultado este martes por la decisión de Araujo y dijo que es totalmente entendible. “No son máquinas”, respondió, y respaldó la decisión del jugador.

