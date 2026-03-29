Rompieron la puerta y vitrinas de una farmacia a golpes para robarse perfumes: ocurrió en 18 de Julio y Acevedo Díaz

Delincuentes ingresaron en la madrugada de este domingo a una farmacia de 18 de Julio y Acevedo Díaz, de la que se llevaron

Los ladrones eran ocho y llegaron al lugar en seis motos. Rompieron la puerta principal y las vidrieras a golpes con objetos contundentes, en un horario en el que la farmacia estaba cerrada, informó la Jefatura de Montevideo.

Se llevaron varios perfumes y causaron daños, cuyo valor no fue informado al momento.

Los delincuentes se fugaron con dirección al túnel de avenida Italia. Zona Operacional I trabaja en el hecho.

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