Roger Waters el 17 de noviembre en el Centenario; este martes comienza la venta anticipada de entradas

Roger Waters se presentará en Uruguay el viernes 17 de noviembre en el Estadio Centenario . La preventa para el show en Montevideo del This Is Not A Drill Tour comenzará este martes 9 de mayo a las 11 am y será exclusiva para clientes BBVA pagando con tarjetas de crédito. La venta general comienza el jueves 11 de mayo a las 11.01 am.

El espectáculo cuenta con 20 canciones clásicas de Pink Floyd y Roger Waters, incluyendo: "Us & Them", "Comfortably Numb", "Wish You Were Here" y "Is This The Life We Really Want?". Además, Waters estrena una nueva canción, "The Bar".