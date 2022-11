El proyecto alternativo pone en el centro la protección de derechos y garantías de la mujer gestante. “Tanto todo lo que puede pasar en su salud, todo lo que puede pasar con el consentimiento. No solamente al inicio, sino después que tiene el bebé. La posibilidad de arrepentirse no está planteado en este proyecto”, agregó. Cuestiona que el proyecto actual invita al “fraude” a la ley.

“La única forma en la que se refiere a la madre subrogante es como otra mujer. Me parece que es una barbaridad”, dijo, y agregó que el proyecto debería dejar a la mujer subrogante con los mismos derechos incluso ante la posibilidad de abortar. “La mujer no puede quedar alquilada como un esclavo”, remarcó.

El diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, autor del proyecto de vientre subrogado, rechazó los cambios propuestos por Goñi y defendió la ampliación de la iniciativa que, dijo, cuenta con el apoyo del presidente Luis Lacalle Pou.

“La realidad es que hay acuerdo de todos los partidos políticos de avanzar, no tal vez en el paso que yo hubiera querido, que es la aceptación completa para todas las persona que quieran subrogar, pero al menos si hay afinidad en donde cambiar solo dos artículos de la ley”, explicó Peña.

El proyecto ingresa al Plenario en la segunda semana de diciembre. Entre las otras propuestas que podrían presentarse, dijo Peña, está “incluir a las parejas gay hombres dentro de la posibilidad de subrogación”.

Entre los cuestionamientos que hace al texto de la comisión está que “seguimos dejando a uruguayos que tal vez no tengan familiares o no quieran contar con esos familiares y que cuentan con familiares de la vida, que no van a tener la chance de subrogar”, agregó.