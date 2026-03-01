RECIBÍ EL NEWSLETTER
B'nai B'rith sobre Medio Oriente: "La gravedad de la situación exige claridad, responsabilidad y un compromiso"

“Sostener una posición clara frente a estas dos dimensiones —la represión interna y la desestabilización externa— es una responsabilidad ética", dice el comunicado.

Rescatistas trabajan en zona de ataques iraníes en Israel. Foto: AFP

“Es fundamental expresar una solidaridad clara y sincera con las sociedades que hoy viven bajo la amenaza creciente que representa la República Islámica de Irán. Lo que está en juego es el futuro de la región, son comunidades que quieren vivir en paz fuera de la amenaza del régimen iraní. La gravedad de la situación exige claridad, responsabilidad y un compromiso firme con la defensa de la seguridad”, señala el texto.

La organización señala que el régimen en Irán “ha contribuido a la desestabilización regional” financiando y respaldando grupos armados no estatales, así como “el desarrollo de un programa nuclear que genera profunda alarma internacional”.

Oriente Medio tiene "mucho que perder" en caso de una guerra prolongada, advierte la jefa de diplomacia de la UE

También se refieren al contexto interno de Irán, con “restricciones”, “represión” y “alto costo humano”.

“Sostener una posición clara frente a estas dos dimensiones —la represión interna y la desestabilización externa— es una responsabilidad ética. La seguridad internacional y la vigencia de los derechos humanos no pueden disociarse. Solo un orden basado en normas, en el respeto a la vida y en la dignidad de las personas puede ofrecer una salida sostenible a las tensiones actuales”, indica la B'nai B'rith.

“Son días que exigen serenidad, firmeza y unidad. Miramos hacia un futuro en el que Israel pueda vivir en seguridad y en el que el terrorismo respaldado por el régimen iraní deje de amenazar la estabilidad regional y global”, agrega.

