DIRECTOR DE LA OPP

Rodrigo Arim no regularizó la casa que construyó en el balneario Solís y no pagó por ella Impuesto de Primaria

El director de la OPP Rodrigo Arim compró un terreno en 2011 en el balneario Solís y construyó una casa entre 2015 y 2016 que no regularizó ante Catastro. Dijo que no la terminó y por eso no tiene final de obra.