Rodolfo Saldain asegura que "las AFAP están pagando una prestación promedio de 11 o 12.000 pesos"

“Andrade no estudió estadística, dicho con todo respeto”, aseguró este lunes Saldain, también en el programa Arriba Gente.

“Los números que se han estado divulgando son números que toman en cuenta lo que está ganando una persona que aportó un mes (a la AFAP) y se jubiló, obviamente va a ser muy bajo. Las personas que decidieron seguir el consejo del PIT-CNT y no se afiliaron tempranamente (a una AFAP) y por lo tanto recién cuando su salario pasa de algo así como 85.000 pesos empiezan a ahorrar (en una AFAP), por lo tanto esa información no es correcta desde el punto de vista estadístico, es engañosa y no es representativo”, explicó Saldain.

“Si se toma en cuenta la prestación promedio que están pagando las AFAP, es una prestación del orden de los 11 o 12.000 pesos. Y la promedio incluye esos casos muy bajos, pero esa no es la realidad de quienes están aportando 20 o 25 años (al régimen mixto)”, agregó.

Quienes no tomaron la opción de afiliarse a una AFAP, y lo hicieron luego de forma obligatoria por aumentar sus ingresos, “son aquellos que pueden tener probablemente un ahorro más bajo porque su trayectoria laboral llevó a que fueran afiliados obligatorios al pasar los 85.000 pesos, cuando en verdad perdieron buena parte de las ventajas del régimen”, señaló.

“El régimen mixto está pensando para trabajadores que tienen una trayectoria laboral estándar, con 20 o 25 años de aporte, y están teniendo un beneficio que es muy diferente al que surgió de esa presentación”, finalizó Saldain, en referencia a lo que sostienen los impulsores del plebiscito del sistema previsional, el PIT-CNT, el Partido Comunista (Andrade) y el Partido Socialista.