SANTA ISABEL DE LA PEDRERA

Rocha: hombre que se estaba ahogando fue rescatado por policía con tablas de surf

El hecho ocurrió en las últimas horas en el balneario Santa Isabel de La Pedrera, próximo a Punta Rubia.

Efectivos de Prefectura rescataron a un hombre que se estaba ahogando en el balneario Santa Isabel de La Pedrera, en el departamento de Rocha.

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que el servicio de emergencias recibió un llamado que daba cuenta de una persona estaba en problemas en las aguas, en un lugar sin servicio de guardavidas.

Una vez en la costa, efectivos policiales y de Prefectura constataron que un policía había ingresado con una tabla de surf para ayudar al hombre de 33 años, pero sin éxito.

Luego, otro policía se tiró al mar con dos tablas de surf y logró rescatarlo.

En diálogo con Subrayado, los cabos Santos y Olivera del Grupo PADO comentaron la maniobra realizada para ayudar y rescatar de manera exitosa al hombre.

El hombre se encontraba a unos 80 metros de la costa y tras alcanzarlo, uno de los efectivos le dio una de las tablas para que flotara porque estaba muy cansado, ya que hacía unos 20 minutos que estaba nadando.

"Le dije que mantuviera la calma, intentamos salir, pero era mucha la corriente y ahí le dije vamos a aguantar que venga personal de Guardavidas y Prefectura que nos van a auxiliar", comentó.

