Rocha: condenaron a varios años de prisión a la pareja que rapiñó a un taxista en el Chuy

La pareja de delincuentes que rapiñó a un taxista en el Chuy fue detenida por la Policía de Rocha y tras la audiencia judicial, ambos fueron imputados por un delito de rapiña especialmente agravada.

El hombre, de 26 años, fue condenado a una pena de prisión efectiva de 7 años, mientras que su cómplice, una joven de 19 años, recibió una pena de 5 años y 4 meses de cárcel.

Ambos tomaron el taxi en el Chuy y tras viajar unos minutos amenazaron al taxista y le robaron varios objetos personales. Quedaron registrados en las cámaras de seguridad del taxi, con las que fueron identificados.

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En coordinación con la policía del Chui (Brasil) la búsqueda terminó con la detención del delincuente en la casa de un familiar.

De allí se supo el paradero de la joven, que también fue detenida y conducida ante la Justicia.