RECIBÍ EL NEWSLETTER
QUEDARON FILMADOS

Rocha: condenaron a varios años de prisión a la pareja que rapiñó a un taxista en Chuy

Un hombre de 26 años y una mujer de 19 rapiñaron al taxista de Chuy tras solicitar un viaje. Habían quedado registrados en la cámara de seguridad del taxi. La Policía de Rocha los detuvo.

delincuentes-rapiña-taxista-chuy

La pareja de delincuentes que rapiñó a un taxista en Chuy fue detenida por la Policía de Rocha y tras la audiencia judicial, ambos fueron imputados por un delito de rapiña especialmente agravada.

El hombre, de 26 años, fue condenado a una pena de prisión efectiva de 7 años, mientras que su cómplice, una joven de 19 años, recibió una pena de 5 años y 4 meses de cárcel.

Ambos tomaron el taxi en Chuy y tras viajar unos minutos amenazaron al taxista y le robaron varios objetos personales. Quedaron registrados en las cámaras de seguridad del taxi, con las que fueron identificados.

mas amenazas de tiroteo en liceos: investigan denuncias en canelones, salto y rocha
Seguí leyendo

Más amenazas de tiroteo en liceos: investigan denuncias en Canelones, Salto y Rocha

En coordinación con la policía del Chui (Brasil) la búsqueda terminó con la detención del delincuente en la casa de un familiar.

De allí se supo el paradero de la joven, que también fue detenida y conducida ante la Justicia.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Murió un hombre de 48 años tras chocar su auto de frente con un ómnibus en Villa Española
Paro cardiorrespiratorio

Un hombre murió luego de ser atropellado por un auto en La Unión; la conductora dijo que no lo vio
MONTEVIDEO

Joven de 18 años grave tras ser atacado con armas de fuego desde una moto en el barrio Plácido Ellauri
Prefectura buscó por mar y aire

Se les dio vuelta el kayak frente a Punta Gorda, salieron a buscarlos y volvieron nadando hasta a la playa
investigación

Policía incautó fusiles y USD 30.000 en camioneta en Parque Roosevelt: operación es la misma que detuvo a Fernández Albín

Te puede interesar

Foto: FocoUy, archivo. Consejo de Ministros encabezado por Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva.
gobierno

Orsi regresa desde España este domingo y reúne al Consejo de Ministros el lunes
Foto: Ministerio del Interior. Carlos Negro presentó en marzo de 2026 el plan de seguridad al Consejo de Ministros. video
plan de seguridad

"No vi nunca en el Estado un plan tan orientado a resultados", dijo Cosse sobre documento para combatir inseguridad
Policía incautó fusiles y USD 30.000 en camioneta en Parque Roosevelt: operación es la misma que detuvo a Fernández Albín video
investigación

Policía incautó fusiles y USD 30.000 en camioneta en Parque Roosevelt: operación es la misma que detuvo a Fernández Albín

Dejá tu comentario