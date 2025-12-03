Francisca jugaba con una bolsa de nylon y temen que se trague ese u otros residuos

La elefanta marina Francisca , que nació hace casi dos meses en la playa de Piriápolis creció fuerte y está muy bien de salud, pero por estos días se fue al puerto y se la ha visto jugar con residuos, entre ellos una bolsa de nylon.

Richard Tesore, de la organización SOS Rescate Fauna Marina, dijo a Subrayado que es muy peligroso que Francisca juegue con residuos. “Le puede generar una obstrucción intestinal y que se muera”, alertó a Subrayado en el momento que jugaba con esa bolsa y se la ponía en la boca.

Finalmente Tesore logró hacer que Francisca se acercara al muelle y pudo sacarle la bolsa de plástico. Pero hay más. Residuos que trae el agua y a veces se acumulan en el puerto.

Francisca creció bien, alimentada por su madre durante las primeras semanas y cuidada por decenas de personas que se turnaron para que nadie la molestara.

Luego de que su madre se fue de vuelta al océano, Francisca iba y venía del agua a gusto, a veces por poco rato y otras por más de un día. Pero siempre regresó y por ahora optó por quedarse en el balneario donde nació.