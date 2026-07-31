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FUE EN EL 2014, CAYÓ PRESO EN 2017

Rocco Morabito fue al recital de One Direction en Montevideo cuando estaba prófugo de la Justicia

La hija de Rocco Morabito afirmó a un medio italiano que fue con su padre a un recital de One Direction en Montevideo, en 2014, cuando estaba prófugo y tenía pedido de captura internacional.

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El 6 de mayo de 2014 la banda británica One Direction se presentó en el estadio Centenario, un evento que convocó a miles de adolescentes y al que asistió Rocco Morabito mientras tenía pedido de captura internacional y estaba prófugo de la Justicia.

Así lo informó el periodista italiano Klaus Davi a quien el exabogado de Morabito le confirmó la información.

Según el medio italiano, Morabito asistió al recital para complacer a su hija Carmela, que era fan del grupo. Consiguió tres entradas y el narcotraficante fue con su pareja e hija.

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Carmela, la hija de Morabito, le dijo al medio italiano: "Canté y lloré durante todo el concierto. Pero mi padre también cantó; se sabía todas las canciones de memoria porque las escuchaba conmigo durante mi infancia y adolescencia”.

Morabito fue arrestado en Uruguay en 2017, pero en 2019 se fugó caminando de Cárcel Central, un hecho que sacudió la escena política y que aún está bajo investigación de Fiscalía.

En 2021 fue nuevamente capturado en Brasil y actualmente cumple condena de prisión en Italia, en una cárcel de máxima seguridad.

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