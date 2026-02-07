Más de cuatro años de cárcel para uno de los rapiñeros que asaltaron un local de celulares en Carrasco

Un hombre de 42 años fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión como autor de un delito de rapiña especialmente agravado por la pluriparticipación y el uso de arma de fuego, por el robo a un local de celulares ocurrido en Carrasco .

La rapiña ocurrió sobre las 9 de la mañana del 29 de noviembre, cuando tres delincuentes llegaron en dos motos a un comercio ubicado en la calle Gabriel Otero. Ingresaron armados, amenazaron a cuatro empleadas y las llevaron a una habitación del local mientras robaban unos 60 celulares y 13.000 pesos de la caja registradora.

Luego del robo, los delincuentes huyeron en las motos. El caso quedó a cargo de investigadores de la Zona Operacional II, que avanzaron en la identificación de los autores.

Uno de ellos fue ubicado este viernes durante un allanamiento realizado por el Departamento de Homicidios en una vivienda de Malvín Norte. Los policías se encontraban realizando otros procedimientos cuando, al identificar a las personas que estaban en el lugar, detectaron que uno de los hombres era el requerido por la rapiña al local de celulares.

Tras ser detenido, el hombre fue puesto a disposición de la Justicia y finalmente condenado. La investigación continúa para dar con los otros dos rapiñeros que participaron del ataque al comercio.