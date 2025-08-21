RECIBÍ EL NEWSLETTER
BARRIO 17 DE JUNIO

Robo de un vehículo desencadenó investigación que llevó a un taller donde alteraban autos hurtados para venderlos

La rapiña que desencadenó la investigación ocurrió en Uruguayana y Zufriategui, hace dos días.

taller-mecanico-autos-robados

El robo de una camioneta Oroch desencadenó una investigación que permitió a la Policía identificar un taller mecánico en el que delincuentes cambiaban las matrículas a vehículos rapiñados para revenderlos.

El taller está ubicado en calle 1 y Rafael, en los alrededores del barrio 17 de Junio. Allí las autoridades realizan allanamiento.

Trabajan en el caso el Área de Análisis e Inteligencia de la Brigada de Automotores, así como efectivos de la Jefatura de Montevideo que controlan el perímetro.



La rapiña que desencadenó la investigación ocurrió en Uruguayana y Zufriategui, hace dos días. En el taller mecánico encontraron varios autos robados, a los que les pusieron matrículas reales, que corresponden a vehículos de los mismos modelos que sufrieron siniestros y quedaron para desguace.

En desarrollo.

