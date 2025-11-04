RECIBÍ EL NEWSLETTER
AVDA. ARTIGAS Y PILAR CABRERA

Robo piraña a joyería en el centro de Las Piedras terminó en persecución y los cuatro delincuentes detenidos

La Policía realizó un operativo en el barrio Corfrisa, donde detuvo a los rapiñeros e incautó las motos utilizadas en el atraco al comercio de avenida Artigas y Pilar Cabrera.

robo-piraña-joyeria-las-piedras-avda-artigas

Al local de avenida Artigas y Pilar Cabrera llegaron cuatro delincuentes en dos motos, se bajaron dos con cascos y guantes, patearon y rompieron la puerta de vidrio para ingresar.

Cuando los delincuentes salieron del comercio, un policía de particular que estaba enfrente a la joyería efectuó un disparo y las personas que circulaban por el lugar intentaron quitarle los bolsos a los ladrones.

robo pirana a una farmacia de pocitos: cuatro delincuentes en dos motos se llevaron unos diez perfumes
Seguí leyendo

Robo piraña a una farmacia de Pocitos: cuatro delincuentes en dos motos se llevaron unos diez perfumes

Tras una persecución, los cuatro delincuentes fueron detenidos en el barrio Corfrisa y se incautó las dos motos y se recuperó los objetos robados. En el caso, trabaja personal de Investigaciones de Las Piedras y Guardia Republicana.

Pese a los momentos de tensión vividos en pleno centro de la ciudad, el robo no dejó personas heridas. Al ver que el atraco era inminente la propietaria del lugar se refugió en el baño. Este es el segundo robo sufrido por la joyería. Semanas atrás, un delincuente ingresó armado y robó mercadería.

motos-incautadas-corfrisa-robo-joyeria
Temas de la nota

Lo más visto

video
SINIESTRO EN MALDONADO

Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h
VIDEO

Se incendió un ómnibus en el kilómetro 13 de la ruta 5, en Montevideo
INVESTIGACIÓN EN CURSO

"Betito" Suárez fue detenido en el marco de operativos con 17 allanamientos en el Cerro
PECULADO

Imputaron a funcionario de Junta de Lavalleja tras denuncia de faltante de dinero de la caja fuerte
CON UNA BASE DE USD 680.000

Subastarán a favor de la Junta de Drogas la mansión de Punta del Este que era del narco González Valencia

Te puede interesar

Abogado de Betito Suárez aseguró que su detención fue un malentendido y la cocaína incautada era para consumo personal video
ESTE MIÉRCOLES SE RESUELVE SU SITUACIÓN

Abogado de "Betito" Suárez aseguró que su detención fue "un malentendido" y la cocaína incautada era para consumo personal
Ministerio del Interior
OPERACIÓN IRO

Detención de "Betito" Suárez: incautaron armas, drogas, celulares y dinero en efectivo en más de 15 allanamientos
Betito Suárez fue detenido en el marco de operativos con 17 allanamientos en el Cerro
INVESTIGACIÓN EN CURSO

"Betito" Suárez fue detenido en el marco de operativos con 17 allanamientos en el Cerro

Dejá tu comentario