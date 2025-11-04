Robo piraña a joyería en el centro de Las Piedras terminó en persecución y los cuatro delincuentes detenidos

Un robo piraña se registró este martes de tarde a una joyería ubicada en el centro de la ciudad de Las Piedras en Canelones.

Al local de avenida Artigas y Pilar Cabrera llegaron cuatro delincuentes en dos motos, se bajaron dos con cascos y guantes, patearon y rompieron la puerta de vidrio para ingresar.

Cuando los delincuentes salieron del comercio, un policía de particular que estaba enfrente a la joyería efectuó un disparo y las personas que circulaban por el lugar intentaron quitarle los bolsos a los ladrones.

Tras una persecución, los cuatro delincuentes fueron detenidos en el barrio Corfrisa y se incautó las dos motos y se recuperó los objetos robados. En el caso, trabaja personal de Investigaciones de Las Piedras y Guardia Republicana.

Pese a los momentos de tensión vividos en pleno centro de la ciudad, el robo no dejó personas heridas. Al ver que el atraco era inminente la propietaria del lugar se refugió en el baño. Este es el segundo robo sufrido por la joyería. Semanas atrás, un delincuente ingresó armado y robó mercadería.