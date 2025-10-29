RECIBÍ EL NEWSLETTER
AVDA. BRASIL Y CAVIA

Robo piraña a una farmacia de Pocitos: cuatro delincuentes en dos motos se llevaron unos diez perfumes

El hecho ocurrió en el comercio ubicado en avenida Brasil y Cavia. La Policía analiza las cámaras de seguridad para identificar a los ladrones. No hubo personas lesionadas.

robo-piraña-pocitos-pigalle-avenida-brasil

Al comercio llegaron cuatro delincuentes en dos motos. La modalidad es la misma en ese tipo de robos, se bajaron dos y los otros dos esperaron en las motos.

Los dos delincuentes ingresaron con un objetivo llevarse perfumes importados. Desde la farmacia, estimaron en unas diez las fragancias robadas.

Robo piraña. Foto: archivo Subrayado.
Robo piraña a joyería de Carrasco: seis delincuentes en tres motos rompieron vidrieras y robaron decenas de joyas

Tras el robo, los cuatro delincuentes se fugaron en las dos motos. La Policía analizará las cámaras de seguridad del local para identificar a los ladrones y dar con el paradero.

El hecho no dejó personas lesionadas. En el lugar, trabajó personal de URPM de la Zona Operacional II de la Jefatura de Policía de Montevideo.

