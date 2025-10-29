Robo piraña a una farmacia de Pocitos: cuatro delincuentes en dos motos se llevaron unos diez perfumes

Un robo piraña ocurrió este miércoles de noche en una farmacia ubicada en avenida Brasil y Cavia en Pocitos .

Al comercio llegaron cuatro delincuentes en dos motos. La modalidad es la misma en ese tipo de robos, se bajaron dos y los otros dos esperaron en las motos.

Los dos delincuentes ingresaron con un objetivo llevarse perfumes importados. Desde la farmacia, estimaron en unas diez las fragancias robadas.

Tras el robo, los cuatro delincuentes se fugaron en las dos motos. La Policía analizará las cámaras de seguridad del local para identificar a los ladrones y dar con el paradero.

El hecho no dejó personas lesionadas. En el lugar, trabajó personal de URPM de la Zona Operacional II de la Jefatura de Policía de Montevideo.