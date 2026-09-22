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Robo piraña a farmacia en Tres Cruces; delincuentes rompieron un vidrio y se llevaron varios perfumes

Los ladrones llegaron en la madrugada al local de 18 de Julio y Acevedo Díaz. Actuaron rápido y huyeron con perfumes. En un allanamiento en Villa Española fue detenido un menor de edad y se incautó una moto.

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Un robo piraña ocurrió en la madrugada de este martes en una farmacia ubicada en 18 de Julio y Acevedo Díaz, en la zona de Tres Cruces.

Los delincuentes llegaron en dos motos, rompieron un vidrio y entraron con violencia al comercio, según el registro de las cámaras de seguridad a las que accedió Subrayado.

Una persona que estaba sentada en la puerta de la farmacia salió corriendo al ver cuando los ladrones llegaban para cometer el robo.

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Dos de los delincuentes se bajaron y con macetas y a las patadas comenzaron a romper los vidrios laterales de la entrada, ya que el comercio contaba con rejas en la puerta.

Investigadores de la Zona Operacional I de la Policía de Montevideo se hicieron cargo de las actuaciones.

Los policías reconstruyeron el recorrido de los delincuentes y ubicaron una casa a la que ingresaron en Villa Española. En un allanamiento realizado en la mañana, se detuvo a un menor de edad, se incautó una moto que se presume fue utilizada en el hecho y se recuperó varios de los perfumes robados. Los investigadores buscan a los otros implicados.

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