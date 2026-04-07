Un nuevo robo piraña ocurrió en la noche de este martes en una farmacia ubicada en las inmediaciones de Colonia y Fernández Crespo, en el Centro de Montevideo.
Robo piraña a farmacia: delincuentes explotaron el vidrio y se llevaron perfumes; dejaron una herramienta en la escena
El hecho ocurrió en la zona de Colonia y Fernández Crespo. Información primaria indica que cuatro delincuentes llegaron en dos motos. No hubo heridos.
Información primaria a la que accedió Subrayado indica que cuatro delincuentes llegaron en cuatro motos, explotaron el vidrio de la puerta y se llevaron varios perfumes.
No se registraron personas heridas. En la escena quedó una herramienta que será analizada por personal de Policía Científica.
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