Robo piraña a farmacia: delincuentes explotaron el vidrio y se llevaron perfumes; dejaron una herramienta en la escena

Un nuevo robo piraña ocurrió en la noche de este martes en una farmacia ubicada en las inmediaciones de Colonia y Fernández Crespo, en el Centro de Montevideo.

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que cuatro delincuentes llegaron en cuatro motos, explotaron el vidrio de la puerta y se llevaron varios perfumes.

No se registraron personas heridas. En la escena quedó una herramienta que será analizada por personal de Policía Científica.

Efectivos de zona operacional I y de Investigaciones trabajan en el lugar. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2041669909390708841&partner=&hide_thread=false #AHORA | Nuevo robo piraña en farmacia de Colonia y Fernández Crespo: delincuentes explotaron un vidrio, rompieron vidrieras y se llevaron perfumes. Una herramienta quedó en la escena. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/c6gq3URNZT — Subrayado (@Subrayado) April 8, 2026

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