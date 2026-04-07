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COLONIA Y FERNÁNDEZ CRESPO

Robo piraña a farmacia: delincuentes explotaron el vidrio y se llevaron perfumes; dejaron una herramienta en la escena

El hecho ocurrió en la zona de Colonia y Fernández Crespo. Información primaria indica que cuatro delincuentes llegaron en dos motos. No hubo heridos.

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Un nuevo robo piraña ocurrió en la noche de este martes en una farmacia ubicada en las inmediaciones de Colonia y Fernández Crespo, en el Centro de Montevideo.

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que cuatro delincuentes llegaron en cuatro motos, explotaron el vidrio de la puerta y se llevaron varios perfumes.

No se registraron personas heridas. En la escena quedó una herramienta que será analizada por personal de Policía Científica.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Perfumería en Malvín, robo piraña.
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Robo piraña en perfumería de Malvín: delincuentes fueron directo a los perfumes ocultos

Efectivos de zona operacional I y de Investigaciones trabajan en el lugar.

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