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"En Uruguay existe la separación de poderes, creemos en la Justicia", dijo Orsi tras reunión con hermanas de Moisés

El mandatario se reunió este miércoles con Sara y Ana Martínez, a quienes manifestó su solidaridad y expresó su empatía, pero aclaró que el Poder Ejecutivo "no tiene potestades".

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El presidente Yamandú Orsi recibió este miércoles a Sara y Ana Martínez, hermanas de Moíses, el joven condenado a 12 años de cárcel por matar a su padre tras años de abuso.

El mandatario dijo que escuchó la historia "tremenda, terrible que duró años y termina de manera trágica", afirmó que empatiza con la situación de la familia, pero que a nivel de Poder Ejecutivo "no tiene potestades de revertir esa situación".

"En Uruguay existe la separación de poderes, creemos en la Justicia, creemos en el Ministerio Público, esperaremos con atención las próximas decisiones que se tomen a nivel de tribunal o a los otros niveles que se puedan tomar", dijo el mandatario.

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Respecto al indulto que se maneja a nivel parlamentario, dijo que "tiene esa facultad, por mayorías especiales", pero que se debe esperar a que se agote la vía judicial.

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