Imputaron a dos hombres por el incendio en una vivienda en el que una persona murió y otra resultó herida

Dos hombres de 29 y 34 años fueron imputados por el incendio en una vivienda de la ciudad de Trinidad en Flores, ocurrido el 20 de octubre y en el que murió una persona y otra resultó con heridas de entidad.

La investigación de la Jefatura de Policía de Flores, a través del trabajo de la seccional primera, la Unidad de Investigaciones y Policía Científica en coordinación con la Fiscalía Departamental, logró identificar a los presuntos autores del hecho.

El hombre de 29 años fue detenido el miércoles 11, mientras que el otro de 34 años fue trasladado desde la cárcel de Durazno, donde se encontraba cumpliendo con una medida cautelar de prisión preventiva.

Este jueves 12, la Justicia dispuso la imputación del hombre de 29 años por un delito de homicidio agravado por la premeditación y muy especialmente agravado por haber sido cometido mediante incendio y un delito de lesiones graves, en calidad de autor. Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva por 180 días y que sea restituido a la Unidad Nº18 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). En tanto, el hombre de 34 años fue imputado por los mismos delitos y el de amenazas, también como autor.

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