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Denuncia

Robo millonario en una casa de familia en Durazno; delincuentes escaparon con $5 millones y joyas

El robo ocurrió cerca de Ciudad del Carmen, en Durazno, señala la denuncia.

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En horas de la noche del jueves pasado se registró un robo en una casa de familia en jurisdicción de la Comisaría 4.ª de Ciudad del Carmen, en Durazno.

De acuerdo a la denuncia, de la vivienda se llevaron $5.500.000 y joyas varias.

Personal policial de la unidad, en coordinación con la Fiscalía de 1.° turno, trabaja en el caso para esclarecer lo ocurrido. De momento, la Policía no ha brindado más información.

Foto cedida a Subrayado. Armas y municiones incautadas en allanamiento.
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