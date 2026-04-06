En horas de la noche del jueves pasado se registró un robo en una casa de familia en jurisdicción de la Comisaría 4.ª de Ciudad del Carmen, en Durazno.
Robo millonario en una casa de familia en Durazno; delincuentes escaparon con $5 millones y joyas
El robo ocurrió cerca de Ciudad del Carmen, en Durazno, señala la denuncia.
De acuerdo a la denuncia, de la vivienda se llevaron $5.500.000 y joyas varias.
Personal policial de la unidad, en coordinación con la Fiscalía de 1.° turno, trabaja en el caso para esclarecer lo ocurrido. De momento, la Policía no ha brindado más información.
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