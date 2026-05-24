RECIBÍ EL NEWSLETTER
RUTA 6-DURAZNO

Murió conductor de camión con semirremolque cargado de ganado tras despistar y volcar en ruta 6

El siniestro de tránsito fatal ocurrió este domingo en el departamento de Durazno. Al momento se desconocen las causas.

Policía Caminera

Policía Caminera

Murió este domingo en un siniestro de tránsito el conductor de un camión con semirremolque cargado con ganado vacuno.

Policía Caminera informó que el vehículo circulaba de norte a sur por la ruta 6 y, a la altura del kilómetro 293.300, despistó y volcó sobre su lateral izquierdo en faja natural este.

Además del conductor de 40 años, cuatro novillos murieron y varios de los animales resultaron con heridas.

Foto: Subrayado. Archivo.
Seguí leyendo

Investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo tiene una puñalada en el pecho: hay dos detenidos

Al momento se desconocen las causas del siniestro de tránsito fatal que tuvo lugar en la jurisdicción de la Seccional 7ª de Durazno.

Temas de la nota

Lo más visto

video
tiene 5 años

Encontraron a niño deambulando de madrugada en Rivera: "Estaba llorando, con dos teléfonos, una mochilita y todo mojado", dijo vecino
EN EGIPTO Y ESTADOS UNIDOS

Triple homicidio en el Cerro: las víctimas fueron dos hombres y una mujer, y hay otros dos heridos, uno de ellos grave
EGIPTO Y CARLOS MARÍA RAMÍREZ

Delincuentes balearon a pistero luego de robar dinero y golosinas en estación de servicio del Cerro
CERRO DE MONTEVIDEO

Tiroteo entre delincuentes y la Policía: hay un detenido herido de bala y otro se dio a la fuga
YA HAY CASI 1.000 RECIBIDOS

Se recibieron 66 estudiantes de la Utec Fray Bentos, entre ellos la primera ingeniera biomédica de esta universidad

Te puede interesar

Triple homicidio en la esquina de Egipto y Estados Unidos, en el Cerro. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
EN EGIPTO Y ESTADOS UNIDOS

Triple homicidio en el Cerro: las víctimas fueron dos hombres y una mujer, y hay otros dos heridos, uno de ellos grave
Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
temas presupuestales

El presidente Orsi se reúne con varios ministros este lunes, en la previa del Consejo de Ministros del miércoles
Foto: Dante Fernández / FocoUy.
Deambulaba solo

Mientras investigan, ingresó al INAU el niño de 5 años que fue encontrado solo en la calle en Rivera

Dejá tu comentario