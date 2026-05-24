Murió este domingo en un siniestro de tránsito el conductor de un camión con semirremolque cargado con ganado vacuno.
Murió conductor de camión con semirremolque cargado de ganado tras despistar y volcar en ruta 6
El siniestro de tránsito fatal ocurrió este domingo en el departamento de Durazno. Al momento se desconocen las causas.
Policía Caminera informó que el vehículo circulaba de norte a sur por la ruta 6 y, a la altura del kilómetro 293.300, despistó y volcó sobre su lateral izquierdo en faja natural este.
Además del conductor de 40 años, cuatro novillos murieron y varios de los animales resultaron con heridas.
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Al momento se desconocen las causas del siniestro de tránsito fatal que tuvo lugar en la jurisdicción de la Seccional 7ª de Durazno.
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