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RAMBLA Y COIMBRA

Persecución en rambla de Carrasco terminó con dos delincuentes detenidos; estaban requeridos por robos de cadenitas

Información a la que accedió Subrayado indica que los individuos están a disposición de la Justicia; tienen 18 y 24 años, circulaban en una moto robada.

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Una persecución ocurrida en las últimas horas en la rambla de Carrasco terminó con dos personas detenidas.

Efectivos del Departamento de Homicidios circulaban por la zona cuando vieron a dos individuos en actitud sospechosa desplazándose en una moto sin matrícula.

Al percatarse de la presencia policial, los delincuentes se dan a la fuga desarrollándose una persecución. Una vez detenidos, los policías vieron que estaban requeridos por los robos de cadenitas que se dan en Pocitos, Malvín y Buceo; al menos cinco.

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Los detenidos, que están a disposición de la Justicia, tienen 24 y 18 años y la moto en la que circulaban era robada.

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