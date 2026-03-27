Persecución en rambla de Carrasco terminó con dos delincuentes detenidos; estaban requeridos por robos de cadenitas

Una persecución ocurrida en las últimas horas en la rambla de Carrasco terminó con dos personas detenidas.

Efectivos del Departamento de Homicidios circulaban por la zona cuando vieron a dos individuos en actitud sospechosa desplazándose en una moto sin matrícula.

Al percatarse de la presencia policial, los delincuentes se dan a la fuga desarrollándose una persecución. Una vez detenidos, los policías vieron que estaban requeridos por los robos de cadenitas que se dan en Pocitos, Malvín y Buceo; al menos cinco.

Los detenidos, que están a disposición de la Justicia, tienen 24 y 18 años y la moto en la que circulaban era robada.

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