Dourado estimó que la semana que viene habrá una "adecuación de tarifas razonable" para los viajes en taxi

La Patronal del Taxi analizará la semana que viene una adecuación de las tarifas junto a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas tras el aumento de 7% en el precio de los combustibles a partir del 1º de abril. La decisión final será del Poder Ejecutivo.

El presidente de la gremial, Oscar Dourado , dijo a Subrayado que se enteró de la suba el viernes, pero que ya estaban alarmados por el aumento importante en otros países como Argentina, Brasil o Estados Unidos.

"Si bien el aumento de acá nos afecta es solamente un dígito, el 7%, y la semana próxima evaluaremos la incidencia que tiene en nuestra actividad taximetrista y adecuaremos junto con el Ministerio de Economía en forma responsable las tarifas", indicó.

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El último aumento de las tarifas del taxi fue en noviembre del año pasado. Y entonces se planteó que fuera semestral y no anual para que los incrementos no generen una afectación mayor al usuario. Dourado dijo que se busca una "adecuación de tarifas razonable".

Sostuvo que "el combustible tiene una incidencia importantísima en nuestra actividad" y calculó que el consumo de combustibles a veces supera al salario de los trabajadores.

Dourado indicó que los taxis han migrado de autos a gasoil a unidades más económicas a nafta e híbridas y vehículos eléctricos. Con las autoridades de UTE vienen trabajando en la instalación de más cargadores de uso público en el predio de la gremial. Hay cuatro cargadores y esperan instalar 10 a 12 cargadores más.

Actualmente, hay unos 170 coches eléctricos. Además, Dourado destacó el convenio con Cutcsa que habilitó seis cargadores en la planta de la calle José Pedro Varela.